Kurtic dopo 30 secondi, poi è gestione. Il Parma batte 1-0 l'Hellas: prima gioia per Krause

Finisce 1-0 al Tardini tra Parma ed Hellas Verona. Decide il gol di Kurtic in apertura di match, quando sul cronometro erano trascorsi sì e no trenta secondi.

Le scelte dei due allenatori - Liverani avanza un po' Kucka rispetto alla scorsa uscita, mettendolo in una posizione tra trequartista e falso nove nel suo ibrido tra un 4-3-1-2 e un 4-3-3. Davanti due punte leggere e velocissime come Karamoh e Gervinho. Nell'Hellas non mancano le assenze, e Juric, tra gli altri, si affida al giovane Ilic, al debutto da titolare con gli scaligeri, in cabina di regia e a Favilli di punta, assistito da due trequartisti come Barak e Zaccagni.

Partenza turbo del Parma - L'inizio della squadra di casa è semplicemente travolgente: Laurini alza la testa e vede spazio sulla corsia, lanciando Karamoh. Il francese accelera e serve un assist al bacio per Kurtic, che a porta vuota fa 1-0 dopo neanche trenta secondi. Altri due minuti ed è Karamoh che prova invece ad iscriversi sul tabellino dei marcatori, ma va largo di poco.

Reazione Hellas - La squadra di Juric ci mette un po' ad entrare veramente in partita, ma quando lo fa lascia spesso e volentieri il Parma a curarsi solamente della fase difensiva. L'occasione migliore ce l'ha Faraoni, il cui destro a botta sicura però trova Pezzella sulla sua strada. I ragazzi di Juric tengono meglio il campo ma, tranne che per la chance sopraccitata, faticano a rendersi davvero pericolosi. Nel finale di tempo anzi è il Parma ad andare due volte vicino al raddoppio: prima con Gervinho, poi di nuovo con Kurtic.

La ripresa viaggia su ritmi inferiori - Chi si aspetta un Hellas sbarazzino e all'arma bianca nel corso del secondo tempo, rimane ben preso deluso. È infatti il Parma che comincia meglio anche nella ripresa, prima di lasciare spazio alle fisiologiche avanzate avversarie. L'Hellas, però, si fa vedere in avanti soltanto nel finale su calcio piazzato, con un'incornata solitaria di Cetin che non trova impreparato Sepe. Anzi, tra Kucka e Brugman è ancora il Parma ad arrivare forse più vicino al gol. Nulla da fare dunque per gli scaligeri, nonostante i tentativi di Juric di mandare i suoi tutti su. Alla fine è 1-0 Parma, con la prima vittoria di Krause da presidente degli emiliani