L'abiura di Giampaolo: Toro con la difesa a 3 e senza trequartista, a caccia della svolta

vedi letture

Non è completa, perché in panchina contro l’Inter andrà il suo vice, Francesco Conti. Ma a dettare la formazione c’è Marco Giampaolo. E, forse per la prima volta in carriera dall’inizio, schiera il Torino con la difesa a tre. Da un capo all’altro della propria idea di calcio, cercando il risultato, cioè quello che è decisamente mancato alla formazione piemontese in questo avvio di Serie A.

Era già successo contro il Sassuolo. Non dal primo minuto, ma a gara in corso. E proprio dopo quella partita, finita in pareggio con un bel Toro, Giampaolo aveva spiegato di voler evitare scorciatoie, che alle volte però potevano tornare utili. Complici le difficoltà di questo campionato, si riscopre flessibile, almeno per una volta. Anche mettendosi a specchio, persino schierandosi a tre lì dietro, e senza trequartista.

Le formazioni ufficiali di Inter-Torino.