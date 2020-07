L'altra Milan-Juventus, Kessie brilla e Rabiot si risveglia. Meglio tardi che mai

Stefano Pioli di motivi per sorridere ne ha parecchi. Maurizio Sarri un po' meno, ma gli allenatori di Milan e Juventus, dopo il pirotecnico 4-2 di ieri sera, hanno anche qualcosa in comune. Una buona notizia a testa dal centrocampo.

Qui Milan: Kessié tra i migliori. Spesso criticato, il centrocampista ivoriano ha ritrovato la gioia del gol, in secondo in questo campionato, e non solo. È stato il giocatore con più tocchi di palla nell'arco della partita: 82. Con un ottimo tasso di precisione sui passaggi, vicino al 90 per cento. E quattro contrasti vinti: dopo alcune prestazioni non proprio entusiasmanti, Pioli ha rispolverato anche il classe '96. In linea con la rinascita del Milan, finalmente convincente da quando è tornato il calcio.

Qui Juve: finalmente Rabiot. In mezzo a tante nubi, una luce. Una rondine non farà primavera, ma quel gol è un autentico gioiello. Da chi, va detto, ne ha regalati ben pochi in questa stagione. Paratici ha sempre difeso l'acquisto dell'ex PSG, Sarri gli sta dando fiducia in questa ripresa del campionato. Che sia fiducia in crescita, o un po' di ruggine che va via, le tante presenze consecutive stanno restituendo alla Vecchia Signora quel che in verità si aspettava di avere a disposizione già dall'estate. Meglio tardi che mai.