L'amico Sanchez e la felicità di Antonio Conte: Inter, le foto del primo allenamento di Vidal

Arturo Vidal è finalmente un nuovo giocatore dell'Inter. Dopo l'arrivo a Milano, le visite mediche e la firma sul nuovo contratto, il cileno si è presentato quest'oggi al Suning Training Center per il primo allenamento con la squadra. E i sorrisi, inevitabilmente, non sono mancati. Su tutti quelli del connazionale Alexis Sanchez e, soprattutto, di Antonio Conte. Il tecnico è stato il suo sponsor principale in nerazzurro e oggi, finalmente, ha potuto abbracciarlo e festeggiare il suo arrivo in squadra. In calce le foto del primo giorno in gruppo di Vidal tratte dal profilo Twitter del club nerazzurro.