L'Assemblea di A tra nuovo protocollo e gli interventi di Spadafora: l'agenda di oggi

Oggi la Federazione invierà al ministero dello Sport il nuovo protocollo per tornare in campo dopo le direttive ricevute dal Comitato tecnico-scientifico. L'obiettivo resta quello di dare il via agli allenamenti collettivi a partire dal 18 maggio come preventivato negli scorsi giorni ma con due nodi che restano da sciogliere: la responsabilità degli staff sanitari, che sono sul piede di guerra per il rischio penale in caso di nuovi positivi; e la quarantena obbligatoria che scatterebbe con i nuovi contagi. Alle ore 12 verrà tutto discusso nel corso dell'Assemblea di A che dovrà anche trattare il delicato tema legato ai diritti televisivi. Alcune risposte sono attese anche da parte del Ministro Spadafora, che interverrà alla alle 11 al Senato e alle 16 alla Camera trattando anche il tema del calcio.