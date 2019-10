L'Atalanta e il tridente spuntato. Serve Ilicic per dare imprevedibilità

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Per uno Zapata super, e un Gomez sempre più a suo agio nel ruolo di regista, c’è un Ilicic partito in stagione col freno a mano. Inizia così il Corriere di Bergamo l'analisi del difficile momento dello sloveno in stagione. A confermare l’impressione - si legge - c'è la gara di Champions, persa con lo Shakhtar. Al di là del rigore sbagliato, il giocatore non è riuscito a essere decisivo. L’anno scorso la maggior parte di dribbling e intuizioni andava a buon fine (ha chiuso con 13 reti stagionali), in questo inizio stagione (un solo gol, con la Fiorentina), no. Eppure, a differenza della scorsa stagione, non ha dovuto combattere con la brutta infezione che, addirittura, gli aveva fatto pensare di smettere con il calcio. Ed oltre a mancare un sostituto con quelle qualità - conclude il quotidiano - alla squadra serve anche il numero 72 anche per dare ulteriore imprevedibilità all’attacco.