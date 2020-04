L'attacco di Tare: "Spadafora, cosa hai in mente? Non aiuta il calcio e non vuole farci giocare"

La Lazio si fa sentire all'indomani della decisione del Governo di far ripartire gli allenamenti per gli sport collettivi solo a partire dal 18 maggio. Dopo Marco Parolo, anche il direttore sportivo biancoceleste Igli Tare - tramite la radio ufficiale del club - ha preso la parola per criticare pesantemente l'ultimo DPCM: "Sono due mesi che siamo fermi, non so cosa abbia in mente il Ministro, non so quale sia il suo scopo ma sicuramente non vuole aiutare il calcio, non vuole farci giocare".

