L'ennesima falsa partenza del Milan: 6 ko negli ultimi 12 anni

© foto di Image Sport

Il Milan non ha un buon rapporto con le partenze, da una decade a questa parte. Sei ko negli ultimi 12 anni. E dire che la vittoria dei rossoneri all'esordio nella prima parte dell'era Berlusconi era una certezza. Dalla sconfitta nel 1986 contro l'Ascoli in casa, il Diavolo aveva vinto consecutivamente la "prima" fino al 1997, quando arrivò il pari 1-1 a Piacenza. Ma di sconfitte nemmeno a parlarne, almeno fino al 2008 con Carlo Ancelotti in panchina. Era l'esordio di Ronaldinho, avversario il neopromosso Bologna: il brasiliano giocò per la verità anche molto bene ma non bastò a evitare un clamoroso ko casalingo. Alla fine della stagione fu comunque 3° posto. Da allora la gara d'esordio è stata spesso amara: sono arrivate le sconfitte sotto la gestione Allegri contro Sampdoria e Verona. E se nel primo caso l'annata fu raddrizzata con un 3° posto, nel secondo fu estromissione dalle coppe europee col tecnico giù esonerato a gennaio. Nel 2015 con Mihajlovic in panchina fu un ko senza appello a Firenze (2-0): il tecnico serbo non finì la stagione e la squadra non riuscì a qualificarsi per le coppe europee. Ha terminato la stagione, per poi dimettersi dopo la mancata qualificazione Champions, Gennaro Gattuso che l'anno scorso ha visto il suo Milan subire la rimonta da 2-0 a 2-3 contro il Napoli.

2008 - Milan-Bologna 1-2

2009 - Siena-Milan 1-2

2010 - Milan-Lecce 4-0

2011 - Milan-Lazio 2-2

2012 - Milan-Sampdoria 0-1

2013 - Hellas Verona-Milan 2-1

2014 - Milan-Lazio 3-1

2015 - Fiorentina-Milan 2-0

2016 - Milan-Torino 3-2

2017 - Crotone-Milan 0-3

2018 - Napoli-Milan 3-2

2019 - Udinese-Milan 1-0