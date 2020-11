"L'incubo può finire". Il futuro di Christian Eriksen fa rumore in Inghilterra

Il futuro di Christian Eriksen fa rumore anche in Inghilterra. Ovvero la terra dove il danese è stato grande, dove ha segnato e scritto pagine importanti con la maglia del Tottenham. 'Il futuro è lontano dall'Inter', titola a riguardo il Sun mentre il Manchester Evening News racconta del nuovo accostamento tra il Manchester United e il danese. Non è d'accordo il Daily Star che spiega di come Eriksen possa sì tornare in Premier ma non con Spurs o Man United. 'Il suo incubo potrebbe finire a gennaio', scrive a riguardo il Mail.