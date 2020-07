L'indiscrezione di Sportmediaset: "Sarri a rischio con la Lazio. Se salta, Pirlo da subito"

vedi letture

La notizia dalle colonne di Sportmediaset: "Sarri rischia il posto se perde contro la Lazio"

Sportmediaset lancia una forte indiscrezione sul futuro della panchina della Juventus. La gara contro la Lazio sarebbe un bivio decisivo per la panchina di Maurizio Sarri. L'allenatore, in caso di sconfitta contro i biancocelesti, potrebbe addirittura essere esonerato. Al suo posto arriverebbe un traghettatore per chiudere la stagione. Un'ipotesi, nessun ultimatum ma la posizione di Sarri pare compromessa. Tra le ipotesi ci sarebbe di mettere subito in prima squadra Andrea Pirlo con Gigi Buffon allenatore-giocatore...