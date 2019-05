L'indizio verbale di Semplici sul futuro. Martedì l'incontro con la SPAL

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Fra i tanti tecnici di Serie A dal futuro ancora incerto c'è anche Leonardo Semplici, allenatore di una SPAL che ha raggiunto la salvezza (con largo anticipo) per il secondo anno consecutivo. Nella giornata di martedì è previsto l' incontro fra lo stesso Semplici e la società per parlare del futuro e oggi, all'inizio della conferenza stampa pre-Milan, l'ufficio stampa spallino ha esplicitamente chiesto ai cronisti presenti di non fare domande inerenti il futuro. E di aspettare semplicemente il faccia a faccia.

L'indizio verbale - Come da richiesta i giornalisti non hanno forzato la mano ed evitato di chiedere direttamente del futuro. Anche se all'interno di un paio di risposte, lo stesso Semplici ha dato involontariamente un paio di indizi: "Il futuro di Moncini? ... il prossimo anno rientrerà alla base e poi decideremo il da farsi. Perché ho detto 'decideremo'? Fino a prova contraria...". E proprio quel 'decideremo', che di fatto sottintende un coinvolgimento nella decisione, ha fatto riflettere chi ha ascoltato le sue parole. L'appuntamento decisivo, ad ogni modo, resta fissato per il prossimo martedì.