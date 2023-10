L'Inter fa il tifo per lo Shakhtar. Più facile arrivare a Taremi con il Porto fuori dalla Champions

L'Inter fa il tifo per lo Shakhtar Donetsk. Il motivo è molto semplice e lo svela La Gazzetta dello Sport: il club nerazzurro vuole rinforzare il reparto offensivo a gennaio e tra gli obiettivi c'è Mehdi Taremi, attaccante del Porto che in estate è stato vicinissimo al Milan.

Cosa c'entrano gli ucraini? La squadra di Conceiçao dovrà contendere con loro il secondo posto nel Gruppo H di Champions League, alle spalle del Barcellona favorito. Così, in caso di eliminazione, sarebbe più facile per l'Inter riuscire a mettere le mani sull'iraniano, facendo leva sulla volontà di un giocatore che tra l'altro non intende rinnovare il contratto in scadenza a giugno. Taremi, però, ha ammesso che vorrebbe chiudere la stagione in Portogallo e poi decidere con calma il suo futuro: a 32 anni da compiere, la prossima sarà probabilmente l'ultima grande avventura della sua carriera. E magari potrebbe viverla in Italia, cominciando qualche mese prima.