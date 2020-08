L'ItalJuve di Pirlo e quella consacrazione per Tonali e Zaniolo: "Sono il futuro dell'Italia"

Nel corso dei mesi e degli anni, Andrea Pirlo, da opinionista o da voce esperta, ha avuto modo di dire la sua su tanti temi. Anche, tra gli altri, su quello che è considerato il suo erede designato come Sandro Tonali del Brescia. "Rivedo in lui qualcosa di mio nella personalità, non nel modo di giocare. Tonali gioca con grande tranquillità, non ha paura di farsi dare la palla e di sbagliare. Poi quel capello un po’ lungo.... Zaniolo? "Hanno entrambi un grande futuro. Zaniolo ha grande forza fisica e Tonali è più centrocampista. Sono il futuro dell’Italia. Oltre a Berardi, che che è un giocatore già affermato, mi piacciono molto Belotti, Berardi, Gagliardini, Donnarumma, Rugani, Di Francesco, Chiesa e Bernardeschi. È una generazione con tanta qualità””.