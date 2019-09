© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Se l'Udinese è riuscita a strappare almeno un punto dalla trasferta del Bentegodi, deve gran parte del merito ai riflessi felini del suo portiere Juan Musso. È il minuto 81, e Stepinski gira di testa un cross ben calibrato da Rrahmani, trovando però una risposta da urlo dell'estremo difensore argentino, aiutato anche dalla traversa. Già balzato agli onori della cronaca lo scorso anno per la stagione disputata su livelli oltre la sufficienza con la maglia dei friulani, anche in questo avvio di stagione Musso è apparso reattivo e pimpante, e sempre più padrone della propria porta. Una escalation di prestazioni che non passerà certamente inosservata, e che in qualche modo può riportare alla mente la parabola di Samir Handanovic nel capoluogo friulano. L'attuale portiere e capitano dell'Inter, infatti, approdò in nerazzurro proprio grazie alle eccellenti prestazioni sfoggiate nei cinque anni trascorsi in bianconero, e la speranza dell'ancor giovane Musso - classe '94 - è di poterne ricalcare le gesta, così da seguirne le orme lungo il percorso. È una strada che da Udine porta ad una grande squadra. A prima vista pare piuttosto impervia, ma qualcuno di recente l'ha già battuta. E con le giuste armi, tutto è possibile. Quelle di Musso sono proprio lì, nelle sue mani.