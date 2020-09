L'Udinese sistema i dettagli. Nuytinck e Larsen in dubbio per Verona, dal mercato arriva Bonifazi

Ora l’Udinese non può più scherzare. Il tempo delle amichevoli con in palio nulla è finito e domenica nel match col Verona si giocherà per i tre punti, con alle porte fin da subito un turno infrasettimanale, c’è infatti il recupero con lo Spezia. Le due sconfitte in amichevole preoccupano un po’, ma la condizione fisica giocoforza non al top e alcune problematiche muscolari tamponano la gravità dei risultati negativi. Al Bentegodi però l’undici scelto dovrà spingere forte, perché l’Hellas contro la Roma ha confermato di avere un’idea di calcio ben precisa e il ritmo sarà fondamentale. Mister Gotti non avrà sicuramente a disposizione Mandragora, alle prese con la riabilitazione dopo il crack al crociato, e Jajalo, che ha avuto problemi meno impegnativi sempre al ginocchio. In dubbio ci sono Bram Nuytinck e Stryger Larsen. Entrambi hanno patito qualche fastidio fisico e potrebbero restare a riposo alla prima, per magari scendere in campo già contro lo Spezia.

Sul mercato la società si è riattivata per sistemare gli ultimi tasselli e in uscita ci sono diversi elementi. Scuffet viaggia sempre più verso Pordenone, un'altra piazza ambiziosa di B dunque per un estremo difensore che si sta riscattando dopo un periodo buio. Troost-Ekong invece può lasciare libero un posto in difesa. Il nigeriano, dopo un ottimo primo anno, ha collezionato tanti errori e per la Serie A servono profili più sicuri. Ecco perché andrà a rinforzare il Watford, che è a caccia del ritorno in Premier League. Resterà invece Mamadou Coulibaly. L’addio di Antonin Barak infatti è stato inevitabile nonostante i bianconeri, a detta del DT Marino, abbiano fatto più di qualche tentativo per fargli cambiare idea e convincerlo a restare. Matos e Bajic piacciono all’Ascoli e le trattative sono ai dettagli, tanto che Ryder è già nel Piceno e ha segnato nell’amichevole contro il Matelica. Non trova invece acquirenti Teodorczyk, troppo grave il problema di ernia inguinale che lo ha bloccato, a periodi alterni, in questi due anni. Si cercherà di darlo a qualche squadra in Belgio, da dove è venuto, almeno per fargli rimettere minuti nelle gambe. Restando in attacco, Okaka non si muoverà. Il Fenerbahçe non si è avvicinato alle alte richieste dell’Udinese, che non vuole salutare uno dei perni del suo scacchiere. Proposte poco convincenti anche per De Paul. Solo Il Leeds si è fatto avanti concretamente, non avvicinando i 35 milioni che servono per il diez.

Nessuna uscita di giocatori chiave e quindi in entrata c’è poco o nulla, anche se qualcosa si muove. Troost-Ekong infatti non lascerà la casella vuota, i Pozzo lo sposteranno al Watford solo quando il suo sostituto sarà al Bruseschi. È già stato individuato e si tratta di Kevin Bonifazi, retrocesso con la SPAL nella stagione scorsa e che ha rappresentato un investimento importante per gli spallini, che hanno speso ben 11 milioni per prelevarlo dal Torino. Si tratta di un vecchio pallino delle zebrette ed entro il week-end sarà ad Udine per apporre le firme sul contratto.