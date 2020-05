La Bundesliga riparte: domani summit tra club e Federazione per decidere date e modalità

Incassato il via libera dalla cancelliera Merkel per la ripresa del campionato, la DFL (Federcalcio tedesca) ha convocato una riunione generale tra i club di prima e seconda divisione, ovviamente in videoconferenza. L'associazione, i club e i rappresentanti del DFB discuteranno e decideranno sui dettagli della ripresa: oltre a programmare le date per la ripresa del campionato, che dovrebbe avvenire nella seconda metà di maggio, ci sono ancora da disputare semifinali e finali della Coppa di Germania.