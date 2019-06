La Dea a lavoro per Pavoletti. Nonostante i primi no del Cagliari

Un regalo per la Champions, per garantire gol e presenza in area di rigore. L’Atalanta studia e sogna il colpo Leonardo Pavoletti, 18 gol totali nell’ultima stagione con la maglia del Cagliari. Un profilo di esperienza e rendimento garantito che nel campionato appena concluso ha portato reti e punti preziosi agli uomini di Maran e che ora potrebbe pure sognare il salto in avanti dopo la non certo indimenticabile esperienza al Napoli. La Dea pensa e lavora sottotraccia e l’attaccante nato a Livorno è profilo gradito a Gasperini e capace di dare soluzioni offensive diverse al tecnico reparto offensivo orobico. Un giocatore buono per cambiare modo di attaccare a gara in corso insomma, ma profilo giusto anche per l’eventuale sostituzione di Duvan Zapata. Perché il colombiano, che dopo l’ottima stagione bergamasca ha trovato conferme anche con la sua Nazionale, è oggetto ambito e ricercato sul mercato: dal Napoli, ma pure da diversi club esteri che potrebbero mettere sul tavolo delle trattative fra i 40 e i 50 milioni di euro. Cifre a cui la Dea non potrebbe proprio dire di no.

Per il momento il Cagliari sembra fare muro, anche e soprattutto per bocca del presidente Giulini. Ma l’interesse c’è ed è confermato e chissà che con l’avanzare della sessione estiva i sondaggi e le prime richieste non possano diventare qualcosa in più. Con o senza la cessione di Duvan Zapata.