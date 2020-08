La Juventus cerca una sistemazione per Perin: Atalanta e Roma le due piste più percorribili

In casa Juventus si lavora alle uscite e una delle prime potrebbe essere quella legata a Mattia Perin. Il portiere ex Genoa, spiega Tuttosport, è intrigato dall'idea Atalanta, soprattutto perché la Dea gli garantirebbe la vetrina Champions League. Qualche contatto in tal senso c'è stato, anche se probabilmente dovrebbe esserci prima l'addio di Gollini. In corsa anche la Roma, che non ha il palcoscenico Champions ma che resta ipotesi affascinante nelle idee del numero 1. I giallorossi stanno valutando la cessione di Pau Lopez, nel caso in cui lo spagnolo dovesse partire Perin diventerebbe un'opzione da tenere in forte considerazione.