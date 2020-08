La Juventus è pronta a prendere due 9: forcing per Milik, due italiani come secondo nome

Prosegue la caccia all'attaccante in casa Juventus, il punto lo fa Sportmediaset. La sensazione, considerato che Douglas Costa è sul mercato, è che parta con lui anche Gonzalo Higuain e che possano arrivare due nomi. Per questo il club punta tra gli altri sempre su Arkadiusz Milik del Napoli e come alternativa i nomi sarebbero due italiani per l'altro rinforzo. Si tratta di Andrea Pinamonti del Genoa e Gianluca Scamacca del Sassuolo.