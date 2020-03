La Lazio in prestito - Lombardi in continua crescita come quinto di centrocampo

Paradossalmente una stagione travagliata, segnata da diversi infortuni (ora è fermo per un problema alla coscia), può essere quella preliminare per il salto in avanti. Inteso come di categoria. Cristiano Lombardi, laterale di centrocampo classe 1995, è attualmente in prestito dalla Lazio alla Salernitana, con cui ha giocato 19 partite realizzando 3 gol e 4 assist. Oltre ai numeri, sono le prestazioni di livello che certificano i miglioramenti di un ragazzo, nato attaccante ma diventano un quinto di centrocampo con ampi margini di miglioramento. Da Formello lo osservano, sono sicuri che in quel ruolo potrà fare molto bene. E poi anche in ottica di una futura lista UEFA diventerebbe una risorsa, essendo cresciuto nel settore giovanile biancoceleste sotto le direttive di mister Inzaghi. Che lo ha fatto anche esordire nel 2016 in Serie A (ha segnato subito alla prima delle 19 presenze totali). Era un'altra Lazio, era un altro Lombardi, che ora è cresciuto proprio come Inzaghi.