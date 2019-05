La lunga lista del dopo Gattuso al Milan. Dove manca solo Gattuso

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Nella lunga lista dei nomi per il Milan che verrà ci sono: Eusebio Di Francesco, libero dalla Roma e turista a Milano. Marco Giampaolo che ha chiesto chiarezza alla Sampdoria. Simone Inzaghi, confermato dalla Lazio ma che ha l'interesse della società rossonera. Maurizio Sarri si è tirato fuori dalla corsa alle panchine italiane con il suo "voglio restare al Chelsea" di oggi mentre Mauricio Pochettino è ben concentrato sulla semifinale Champions contro l'Ajax.

Da Gasp a Galtier Gian Piero Gasperini pensa pure al quarto posto, più che al futuro altrove, poi Elliott vorrebbe un allenatore con esperienza internazionale. Ecco allora Unai Emery dell'Arsenal, e qui il gancio con Ivan Gazidis è sin troppo facile. E poi Christophe Galtier del Lille: le voci ci sono, magari con un clamoroso ribaltone anche dietro alla scrivania con l'ingresso di Luis Campos per Leonardo. Voci e rumors. Il Milan cambierà. Per sapere come, è ancora presto. Ma cambierà. Perché nella lunga lista non c'è Gennaro Gattuso.