Diciassette punti dopo ventuno gare di campionato. L'Empoli di mister Iachini viaggia a rilento, anche se la formazione toscana non occupa una posizione da zona retrocessione. Merito solo del Bologna di Pippo Inzaghi, con i felsinei terzultimi in classifica che hanno cambiato allenatore nel pomeriggio affidandosi a Sinisa Mihajlovic. Allora la corsa salvezza entrerà nel vivo soltanto adesso, probabilmente. Perché il Frosinone vola sulle ali dell'entusiasmo, dopo il poker del Dall'Ara, e il Bologna troverà nuove motivazioni dal cambio di allenatore. L'Empoli, invece, dovrà essere capace di riscattarsi nonostante un solo punto conquistato nelle ultime sei giornate di campionato. Il cambio di rotta dovrà arrivare contro il Chievo nel prossimo turno: battere l'ultima della classe potrebbe significare un nuovo inizio per i toscani. Come quello vissuto al momento dell'arrivo di Beppe Iachini al posto di Aurelio Andreazzoli, evitando così un nuovo ribaltone alla guida tecnica degli azzurri.