Le pagelle del Genoa - Lazovic segna e ispira, Sanabria il nuovo Piatek

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Risultato finale, Empoli-Genoa 1-3 - 18' Kouamé (G), 62' Di Lorenzo (E), 69' Lazovic (G), 73' Sanabria (G)

Radu 6,5 - Parata da Superman poco prima della mezzora, distendendosi sulla sua destra sul bolide a mezz'altezza di Krunic. Avrebbe meritato anche qualcosa in più, ma l'errore sul momentaneo pari di Di Lorenzo è da matita rossa.

Biraschi 6,5 - Chiude bene gli spazi, al quarto d'ora della ripresa sfiora la prima rete da professionista: solo l'imprecisione gli impedisce di festeggiare per la prima volta in carriera. Attento in fase difensiva.

Romero 6,5 - Prestazione sostanziosa quella del centrale argentino, indispensabile per Prandelli e sempre più meritevole di una big. La Juve resta alla finestra.

Zukanovic 6 - Controlla Caputo e Mchedlidze senza troppi problemi. Nessuna sbavatura da parte dell'ex romanista.

Criscito 6,5 - E' suo il lancio che manda in porta Kouamé in occasione del vantaggio. Solito lavoro prezioso quando è costretto a ripiegare in difesa.

Lazovic 7,5 - Scalda il piede a metà della prima frazione sfiorando il gol, che arriva al 70' prima dell'assist per Sanabria. Il migliore dei suoi. (Dall'88' Pereira sv - Pochi istanti in campo per lui).

Romulo 6,5 - Spinge come solito sulla sua corsia ma è in grado di controllare anche la fase difensiva, si accentra a cercare la conclusione e sfiora anche il gol. (Dal 68' Sanabria 7 - Gli bastano 5' in campo per festeggiare il gol su assist di Lazovic. Il nuovo Piatek può essere davvero l'ex Roma e Betis).

Veloso 6 - Solita prestazione in fase di interdizione, bene anche quando deve ispirare la manovra.

Rolon 6,5 - Fa tanto lavoro sporco, prezioso per l'equilibrio della formazione di Prandelli. (Dall'85' Pezzella sv - Viene schierato in campo per portare energie fresche e chiudere ogni varco).

Bessa 6,5 - Cerca la conclusione più volte, ma risulta decisivo con la ripartenza che ispira il gol di Lazovic.

Kouamé 7 - Piatek è andato via, allora l'ex Cittadella ha capito che ha maggiore responsabilità. Beffa Veseli fino a superare Provedel al 18', corre fino al triplice fischio finale.