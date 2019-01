Il gol che non t'aspetti. Di Lorenzo bomber di scorta dell'Empoli

Risultato finale, Empoli-Genoa 1-3 - 18' Kouamé (G), 62' Di Lorenzo (E), 69' Lazovic (G), 73' Sanabria (G)

Francesco Caputo resta il top scorer di gol segnati in questo campionato con la maglia dell'Empoli, pur senza andare in gol da prima di Natale. La formazione di mister Iachini resta fuori dalla zona retrocessione ma solo perché alle sue spalle c'è un Bologna in crisi, perché i toscani hanno collezionato appena un punto nelle ultime sei giornate. Pochi, pochissimi. Soprattutto se il tuo bomber vive un momento (fisiologico) di flessione. Allora i gol arrivano da altri calciatori e, addirittura, da altri reparti. Un esempio è Giovanni Di Lorenzo, di professione terzino che dalla scorsa settimana s'è scoperto anche goleador. Prima rete in Serie A siglata otto giorni fa contro il Cagliari, il bis è arrivato questa sera contro il Genoa. Nello scorso weekend fu utile a portare un punto a casa, al Castellani ha illuso tutti prima dell'allungo del grifone. Una crescita evidente, quella dell'ex Matera, arrivato in Toscana nell'estate del 2017 e meritevole di un club con ambizioni superiori a quelle dell'Empoli. Per questo ci pensa la Fiorentina, ma solo a partire dalla prossima stagione. Adesso la salvezza alla corte di Iachini, tra qualche mese lo step successivo per continuare a crescere e maturare. Senza perdere il vizietto (appena trovato) del gol, perché no...