La nuova vita di Isco e Marcelo: desaparecidos rinati con Zidane

© foto di Pedro Rodriguez/Bernabéu Digital

La missione di Zinedine Zidane è recuperare defintivamente Isco e Marcelo. Lo spiega AS: entrambi sono tra i sette giocatori più utilizzati dal (di) nuovo allenatore francese del Real Madrid, dopo esser finiti nel dimenticatoio con Santiago Solari. Una montagna russa, per entrambi, che potrebbe portare alla doppia conferma. Su Isco c'è forte il Manchester City, su Marcelo la Juventus. Ma con Zidane il copione potrebbe cambiare per tutti e due.