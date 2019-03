La prima sconfitta del post Piatek

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il Milan vola, il Genoa quasi. Perché se è vero che l'arrivo di Krzysztof Piatek ha risolto i problemi offensivi dei rossoneri, il Genoa perde la prima gara - su sette - dopo l'addio del polacco. I rossoblù finora avevano raccolto 10 punti, ma guardando i risultati si può notare che nelle ultime tre abbia giocato contro Chievo, Frosinone e Parma, appunto, senza mai segnare. Non può essere solo colpa dell'addio del centravanti, anche perché Sanabria lotta e trova più di una sponda, anche sui palloni sporchi. Invece è Kouamé che sembra un po' involuto, incapace di pungere, forse ancora da registrare nell'intesa con il nuovo arrivato paraguagio.

C'è da sottolineare, però, come il Genoa sia (quasi) salvo. A patto di ricominciare a segnare qualche gol in più. Difficile criticare Prandelli dopo sei risultati utili consecutivi, ma nelle prossime sei settimane ci saranno Inter, Juventus, Napoli, Torino e Sampdoria. Magari ci può essere un filo di tensione per un filotto che, all'andata, costò la panchina a Juric.