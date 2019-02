La Raggi rivela: "Lo stadio della Roma si farà, progetto da un miliardo"

Lo Stadio della Roma si farà. L'annuncio è arrivato dalla sindaca Virginia Raggi in conferenza stampa, dopo il parere favorevole del Politecnico di Torino, al cui vaglio era stato posto il progetto. Queste le parole evidenziate da Il Romanista: "Siamo qui per illustrare la relazione sullo Stadio di Tor di Valle. Iniziamo annunciando che lo stadio si farà e che i proponenti, se vorranno, potranno aprire i cantieri già quest'anno. E' un progetto ambizioso che porterà un miliardo di investimenti per la nostra città e per il quadrante. Lavoro, benessere e riqualificazione di un'area che è degradata. Circa 500 mila cittadini beneficeranno di servizi e infrastrutture. Lo stadio sarà un catalizzatore di interventi già inseriti nel nostro piano urbano e nel progetto che abbiamo definito ‘cura del Ferro'. Il taglio delle cubature non va a impattare sui servizi, per questo l'opera mantiene l'utilità pubblica che sostiene le motivazioni di un'opera così importante. Non ero obbligata a richiedere questo parere che è andato a rivedere un progetto già approvato in conferenza dei servizi. La stessa Procura ha detto che non c'erano problemi sul progetto, ma avevo l'esigenza come amministratore che tutti gli ‘ok' arrivati non fossero solo formali ma che portassero benefici per tutta la città di Roma. Questo parere esterno ci rassicura su questo aspetto, è un altro via libera che ci dà la conferma che questo cambio rispetto al progetto iniziale va ad impattare in modo positivo sulla città. Questa amministrazione non è contro le grandi opere, ma è a favore delle opere che portano beneficio per la città e per i cittadini. Rispetta tutti gli standard più importanti a livello ambientale ed energetico. Porterà lavoro ed investimenti ed è questo il senso della nostra approvazione e ‘ok' al nostro progetto. Il parere sarà pubblicato oggi".