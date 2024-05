La rinascita di Saelemaekers. Esploso a Bologna, può aiutare... Zirkzee al Milan

Quella di Alexis Saelemaekers è una storia straordinaria. Il classe '99 è stato eletto dall'Assocalciatori come milgior giocatore del mese di aprile coi suoi tre gol, con la maglia del suo Bologna. Un'annata meravigliosa quella del ventiquattrenne di Berchem-Sainte-Agathe, Belgio, che in questa stagione ha cambiato tutto. E in meglio.

Nuova vita, tra i migliori del campionato

La storia di Saelemaekers sembrava quella di un giocatore destinato a non fare il grande salto. Perché al Milan, dove era arrivato nel gennaio del 2020 dall'Anderlecht salvo poi sbarcare definitivamente d'estate dopo il prestito nuovamente ai biancomalva, non era riuscito a imporsi tra i protagonisti. Sì, lo Scudetto, 140 presenze, ma in fin dei contio senza mai dare la sensazione di essere un perno del progetto rossonero. Così il Bologna, in prestito: Saelemaekers ha cambiato agenzia di procura, affidandosi alla Unique Sports Group di Gordon Stipic (tra gli altri anche di Hakan Calhanoglu), aveva già scelto Bologna per una nuova vita. Una nuova dimensione. E i numeri confermano che la scelta è stata straordinariamente azzeccata.

Aiuterà Zirkzee al Milan?

E' in prestito per 10 milioni di riscatto dal Milan al Bologna, una cifra che il club di Joey Saputo potrebbe scontare dalla cessione di Joshua Zirkzee. Anzi: considerata l'alta percentuale che gli emiliani devono al Bayern Monaco dalla cessione della punta olandese, ecco che il Bologna gradisce contropartite tecniche. E Saelemaekers può essere il primo della lista dalla Milano rossonera.