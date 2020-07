La ripresa è di rigore: tra Parma e Fiorentina ben dieci penalty contro

Dalla ripresa del campionato dopo la sospensione per il Covid-19, il Parma si è visto fischiare contro ben 6 calci di rigore considerando i due di questa sera contro la Fiorentina. In precedenza, uno contro il Torino, due contro il Genoa, uno contro il Verona e, appunto, due ancora contro la Fiorentina. Di questi 6, Sepe era riuscito a pararne due, uno contro i granata a Belotti e uno contro il Grifone allo specialista Criscito. Anche la Fiorentina però non è da meno in questa speciale statistica, visto che, dalla ripresa e con il rigore fischiato da Abisso questa sera per fallo di Pezzella su Kucka, ha subito ben 4 rigori su 4 partite giocate: una per ogni avversario. Brescia, Lazio, Sassuolo e Parma: un rigore a partita che sicuramente non ha aiutato la squadra di Iachini ad allontanare la zona rossa.