La Roma ai romani: Totti-De Rossi-Ranieri, nuova triade giallorossa

© foto di Alberto Fornasari

La nuova Roma a tutto Totti. E De Rossi: con Claudio Ranieri, scrive Tuttosport, nasce una Roma ai romani, in una sorta di nuova triade giallorssa. Linea calda dirigenza-panchina-campo: maggior potere decisionale all'ex capitano in dirigenza, visto anche l'addio di Monchi. Novità anche a livello di staff: via quello medico e fisioterapico.