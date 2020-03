La Roma in prestito - Cagliari, il futuro di Olsen legato a Cragno. Bologna e Sporting interessate

Gli ultimi giorni dello scorso mercato estivo sono stati piuttosto convulsi in casa Roma. Tra entrate e uscite ci è finito anche Olsen in questo tourbillon di trattative che lo hanno portato in prestito secco al Cagliari. La necessità della squadra sarda era chiara: trovare un portiere senza pagarlo (se non lo stipendio) per sopperire all’assenza di Cragno per infortunio. L’inizio di stagione dello svedese è a dir poco sorprendete, così come per la squadra rossoblu che accarezza addirittura l’idea di un posto in Champions. Nella gara d’andata con il Lecce, però, inizia la fase discendente di Olsen. Espulsione e duello acceso con Lapadula che comporta 4 turni di stop al portiere. Poi il nuovo anno riconsegna Cragno ai sardi e finisce in panchina.

RISCATTO - Come detto il Cagliari ad agosto aveva preso l’ex Roma senza diritti o obblighi di riscatto. La permanenza in Sardegna poi è strettamente correlata alla cessione o meno di Cragno. Qualora partisse il portiere italiano allora ci sarebbe un tentativo per lo svedese, altrimenti farebbe ritorno nella Capitale. Su di lui hanno comunque manifestano interesse Bologna e Sporting Lisbona. Sabatini è alla ricerca di un vice Skorupski, ma i portoghesi potrebbero attrarre maggiormente lo svedese con la garanzia di un palcoscenico europeo. Difficilmente, anzi, è da escludere che possa rientrare nei piani della Roma. Nella Capitale sarà solo di ritorno, per poi prendere di nuovo il volo verso una nuova avventura.