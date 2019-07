La Roma spinge per Higuain. Incontro a breve con l'agente del Pipita

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

La rivoluzione è appena cominciata: Moise Kean sarà solo il primo di una lunga serie di addii in casa Juventus. Ad esempio - sottolinea La Gazzetta dello Sport - in attacco resta da definire la situazione di Gonzalo Higuain: la Roma lo vuole, la Juventus ha già un accordo con i giallorossi (prestito oneroso a 9 milioni con riscatto fissato a 27, cifra che consentirebbe ai bianconeri di non mettere a bilancio una perdita rispetto a quanto stabilito l’anno scorso con il Milan) ma manca quello con il giocatore. E’ previsto a breve un incontro con il fratello procuratore del Pipita, Nicolas: il diesse Gianluca Petrachi è certo di riuscire a convincerlo.