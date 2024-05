Le pagelle di Bennacer: riecco il vero Isma. Galvanizzato dalla fascia da capitano

È servito un po' di tempo, ma Ismael Bennacer è tornato a guidare il Milan a una vittoria. Schierato come capitano per la scelta tecnica di lasciare fuori Calabria insieme ad altri senatori, il centrocampista algerino è tra i migliori in campo nel 5-1 rifilato dai rossoneri al Cagliari.

"Riecco il vero Isma - scrive La Gazzetta dello Sport, 7 in pagella - il gol mette in discesa la sua serata e quella del Milan, poi doppia fase da urlo. Strappa un pallone e lo telecomanda su Leao". 7 anche per il Corriere dello Sport: "Si fa trovare al posto giusto e al momento giusto per spingere la palla in rete. Con la fascia da capitano al braccio si galvanizza, nel finale serve l’assist per Leao". Unanime il parere, è lo stesso anche di Tuttosport: "Alla prima occasione golosa, piazza il pallone dietro alle spalle di Scuffet: primo gol in stagione, non segnava dal 6 maggio 2023 (Milan-Lazio). Dà anche l’assist a Leao".

LE PAGELLE

TuttoMercatoWeb.com: 7

La Gazzetta dello Sport: 7 Corriere dello Sport: 7

Tuttosport: 7

MilanNews: 7