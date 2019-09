La seconda giovinezza di Edin Dzeko, il vero colpo estivo della Roma

Cinque gol in sette partite, quattro in Serie A e uno in Europa League. Edin Dzeko, sotto la gestione Fonseca, è già risbocciato come negli anni migliori.

Il centravanti 33enne della Roma, che quest'estate ha deciso di rispedire al mittente l'offerta dell'Inter dopo un tormentone di mercato durato mesi e giurato nuovo amore ai giallorossi, sta vivendo una sorta di seconda giovinezza proprio nella capitale. Prolifico e, soprattutto, decisivo. Proprio come oggi a Lecce (1-0) o nel recupero della sfida di Bologna (vittoria per 2-1).

Le 14 reti dello scorso anno, di cui appena nove in campionato, sembrano così già alla portata dopo un solo girone. Perché nel 4-2-3-1 plasmato da mister Fonseca, Dzeko è il terminale offensivo insostituibile, il punto di riferimento per tutta la squadra. Un bomber e un assist-man sempre al centro del gioco, un capitano nell'anima e un leader indiscusso. Per tutti questi motivi, non può che essere lui il vero colpo estivo di Petrachi.