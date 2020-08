La serata da incubo di Herrera: "Ci sentiamo una merda, stanotte sarà dura dormire"

"Ci sentiamo una merda". Non usa mezzi termini, Ander Herrera, a RMC Sport. "Dobbiamo pensare, ora dobbiamo riflettere. Abbiamo fatto qualcosa di importante, costruendo qualcosa di bello per il club e per i tifosi. Però stanotte sarà difficile dormire, proveremo a tornare subito in finale e non buttar via qual che abbiamo fatto".