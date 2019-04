La Serie C blocca il mercato. Dalla A e dalla B acquistabili solo 6 giocatori

Addio liste Under-Over in Serie C. Una svolta importante per la terza serie del calcio italiano, che pone anche forti restrizioni sul fronte del calciomercato. Come si legge nel comunicato appena diramato dalla Lega Pro le società di C a partire dalla stagione 2019/2020 potranno utilizzare un numero limitato (sei) di calciatori provenienti da società di Serie A e Serie B, senza alcun tipo di distinzione basate sulla formula delle operazioni (titolo definitivo o prestito) fra le parti.

Una vera e propria rivoluzione, quella voluta dal presidente di Serie C Francesco Ghirelli, che cambierà il volto del terzo campionato professionistico ma anche delle finestre dedicate ai trasferimenti.

Negli ultimi anni, infatti, tutte le big del calcio italiano hanno sfruttato la Serie C come primo banco di prova per i propri giovani e, al tempo stesso, le società di Lega Pro hanno sfruttato questa opportunità per incassare soldi grazie alle valorizzazioni di tali calciatori.

Un cambiamento per certi versi epocale, i cui effetti riusciremo a capire solo fra qualche mese.