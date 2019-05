La triste ammissione dell'arbitro più cattivo del mondo

Non aveva gli occhi intelligenti, Byron Moreno da Quito. Lo sguardo spento ma fermo. Freddo, nel concedere il dubbio rigore per presunto fallo di Coco. Fermo, nel non dare il rosso per un fallo assassino su Zambrotta, costretto a uscire dal campo per infortunio. Costrinse Trapattoni a scalciare una borraccia, furibondo per un fallo non fischiato in area su Totti. Nel recupero lo ammonì pure, per un fallo netto subito in area. Fuori, espulso, per simulazione. Tommasi si vide annullare un gol, il fuorigioco non c'era. Moreno risultò insensibile alle grida di Angelo Di Livio. Alle proteste dell'Italia. Della Spagna, poi. Del calcio, che lo additò, criticò, contesto.

El ecuatoriano Byron Moreno fue el árbitro del partido 1/8 entre Corea del Sur e Italia. Fue todo un escándalo, Italia denunció un complot de la FIFA y señaló al coreano Un Yong Kim, uno de los vicepresidente de la FIFA, como principal culpable. BRUTAL! pic.twitter.com/PqUcKyzWWD — il Mourinhø Blancø (@musicoloko7) 3 marzo 2019

L'ammissione Domenica l'intervista sarà integrale, in patria, in Ecuador. Oggi filtra un'anticipazione dove Moreno lo dice, inevitabilmente, che quell'entrata assassina su Zambrotta era da rosso. La FIFA indagò sull'accaduto, all'epoca, ma concluse di non aver rilevato alcun illecito sportivo, per cui lo svolgimento della partita fu dichiarato regolare.

Le accuse in patria Moreno è stato nel mirino per altri arbitraggi discutibili. 'accusa era di aver combinato il risultato di una partita del campionato nazionale, tra Barcelona e Liga Quito, che vinse 4-3, dopo essere stata sotto per 3-2 fino a pochi minuti dal 90'. Gli vennero contestate alcune decisioni "a favore" del Liga Quito tra cui l'assegnazione di un rigore parso inesistente, il mancato intervento sui falli commessi dai giocatori e il recupero, con 6' segnalati ma 13' effettivi. Sarà espulso dalla Federazione locale, nel 2003 poi sospeso definitvamente dalla FIFA

Sei chili di eroina E' apparso poi in Italia in tristi e sporadiche apparizioni televisive, in America è stato arrestato, nel 2010, all'aeroporto JFK di New York, mentre cercava di entrare negli Stati Uniti in possesso di circa 6 chili di eroina. Due anni e sei mesi di carcere, poi scarcerato in anticipo per buona condotta, è stato estradato in Ecuador dove è indagato per evasione fiscale. "Era da rosso, l'intervento su Zambrotta". Ma va?