Lady Dybala: "Avevamo pensato di lasciare l'Italia. Virus? Ricordo sensazione di non respirare"

Arrivano nuove dichiarazioni di Oriana Sabatini, fidanzata di Paulo Dybala, attaccante della Juventus, in merito al periodo di quarantena che entrambi stanno vivendo dopo essere risultati positivi al Coronavirus: “Quando siamo risultati positivi nessuno dei due si è fatto prendere dal panico - racconta la cantante e modella a Charla Futbolera - anche perché sapevamo che i giovani erano meno a rischio. Quando però scopri una cosa del genere diventi consapevole di ciò che prova il tuo corpo e ricordo benissimo ancora la sensazione di essere senza respiro. Prima che chiudessero i confini avevo pensato di tornare a casa così come di andare a Dubai dove la situazione è molto più tranquilla, ma poi abbiamo deciso di rimanere a casa perché era la cosa più prudente da fare. Come sto adesso? Sono già risultata negativa ad un primo tampone e sono in attesa di fare il secondo”.