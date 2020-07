Lautaro-Barcellona, aggiornamenti dalla Spagna: Junior Firpo direbbe sì all'Inter

Nonostante la scadenza della clausola rescissoria, il Barcellona nelle prossime settimana continuerà a portare avanti i contatti per Lautaro Martinez, per poi tornare all'assalto nel mese di agosto con la fine dei campionati.

L'intenzione del club catalano - scrive il 'Mundo Deportivo' - è quella di sborsare circa 70 milioni di euro più una contropartita tecnica, che potrebbe essere il terzino sinistro Junior Firpo. E in questo senso, scrive il quotidiano catalano, c'è da segnalare che il laterale dominicano s'è già detto disponibile a un trasferimento in nerazzurro.