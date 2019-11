Lazio-Adekanye, il tassello perfetto per completare l'attacco

© foto di www.imagephotoagency.it

Si chiaro: è solo un inizio. Ma se l’adagio che vuole il buongiorno vedersi dal mattino Bobby Adekanye potrà far comodo alla Lazio. Ancora è presto per dire se molto o poco ma la sensazione è che l’ex Liverpool abbia in numeri per dir la sua.

Nella serata dell’Olimpico contro il Cluj, culminata con la vittoria che ha mantenute vive le chance qualificazione della Lazio ai sedicesimi di Europa League l’attaccante olandese di origini nigeriane ha fatto vedere sprazzi di talento. In coppia con Joaquin Correa ha avuto modo di provare i primi “duetti” ad alta velocità dal suo arrivo in Italia. La sua accelerazione per sfruttare la profondità di adattano alla perfezione alle giocate del Tucu ma anche alle invenzioni di Luis Alberto, sia che giochi da mezzala che qualche metro più avanti.

In più Adekanye rappresenta quanto di più vicino ad un “vice Immobile” la Lazio abbia oggi a disposizione. Felipe Caicedo, che in questi anni in biancoceleste si è fatto apprezzare soprattutto per la sua capacità di fornire sempre prestazioni di buon livello sia dal primo minuto che a gara in corso, ha qualità diverse dall’attaccante titolare della formazione di Inzaghi. Più grosso fisicamente l’ecuadoriano si adatta meglio al gioco tipico del centravanti vecchia maniera, seppur abbia lo scatto per lavorare negli spazio come la filosofia biancoceleste vuole. Può giocare al posto di Ciro Immobile anche se con qualità diverse, ma anche assieme all’ex Toro.

In tutto questo Adekanye s’incastra alla perfezione nello scacchiere tattico della Lazio. Servirà calma, il ragazzo ha appena vent’anni, ma le qualità ci sono. Come detto è solo un inizio quanto visto contro il Cluj, ma il buongiorno spesso si vede dal mattino. E allora perché non anche questa volta?