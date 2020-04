Lazio, ag. Hagi avvisa: "Mi hanno chiesto informazioni anche Tottenham e City"

Accostato alla Lazio nelle scorse ore, Ianis Hagi resta nel mirino anche di diversi top club, su tutti Tottenham e Manchester City. A confermarlo è Giovanni Becali, agente del centrocampista dei Rangers in prestito dal Genk, ai microfoni di Sky Sports UK: “Mi hanno contattato personalmente José Mourinho e Tini Begiristain per chiedermi informazioni sul giocatore. Ci sono tantissimi top club in Europa che vogliono informazioni su Ianis e su cosa può fare. Io credo che Ianis stia bene ai Rangers, che lo hanno preso perché poteva dargli qualcosa in più dal punto di vista della creatività. Sta migliorando sempre di più, credo che se lo riscatteranno potrà crescere ancora”, ha detto il procuratore sul figlio d’arte con un passato anche tra le fila della Fiorentina.