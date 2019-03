© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Secondo quanto riporta Il Messaggero oggi in edicola, Felipe Caicedo sarebbe in bilico in casa Lazio. Igli Tare, direttore sportivo biancoceleste, ha già bloccato Bobby Adekanye che si svincolarà in estate dal Liverpool e punta forte su Wesley. Il brasiliano del Bruges è un vero e proprio pallino della società capitolina.