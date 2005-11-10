Menu Serie ASerie BSerie CCalciomercatoCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomofiorentinafrosinonegenoainterjuventuslazioleccemilanmonzanapoliparmaromasassuolotorinoudinesevenezia
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventocasertanacesenahellas veronalatinalivornomonzapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasampdoriasassuolo
Altri canali calciomercatoserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistichemondialimondiale per club
NetworkEventi liveTMW RadioSportissimoTMW NewsCalciomercato h24

La Lazio cerca un nuovo sponsor tecnico: la maglia potrebbe parlare inglese

Pierpaolo Matrone
autore
Pierpaolo Matrone
Oggi alle 16:23Serie A
17.10.2026 16:23Serie A
Fonti preferite
Si muove la corsa per il prossimo sponsor tecnico biancoceleste. Castore emerge tra le piste da monitorare, mentre Umbro conserva un forte richiamo storico.
FotoTUTTOmercatoWEB
© foto di www.imagephotoagency.it

La Lazio guarda già al futuro per quanto riguarda lo sponsor tecnico che dovrà raccogliere l'eredità di Mizuno. Il Messaggero ha rilanciato nelle ultime ore il nome di Joma, ma tra le ipotesi prende corpo anche quella di un'azienda internazionale intenzionata a rafforzare la propria presenza commerciale in Italia attraverso un club riconoscibile come quello biancoceleste. In questo scenario l'attenzione si sposta soprattutto verso l'Inghilterra, con Umbro e Castore tra i marchi da tenere sotto osservazione.

Lazio, la suggestione Umbro e il richiamo della storia

Un eventuale ritorno di Umbro avrebbe inevitabilmente un forte valore simbolico. Il marchio inglese ha già vestito la Lazio tra il 1969 e il 1971 e successivamente dal 1989 al 1998, accompagnando anche gli anni di Signori e Boksic fino alla Coppa Italia conquistata con Eriksson. Oggi Umbro mantiene una dimensione internazionale e può vantare partnership con club come West Ham e Ipswich Town. Il legame con il passato biancoceleste rende dunque questa pista particolarmente affascinante, anche se il marchio dispone già di una propria presenza distributiva sul mercato italiano.

Castore è la pista da tenere d'occhio per il dopo Mizuno

Il nome che sembra però adattarsi maggiormente agli indizi raccolti è quello di Castore. Fondato nel 2015, il marchio britannico ha costruito rapidamente una presenza nel calcio internazionale, vestendo tra le altre Everton, Athletic Bilbao, Bruges e Feyenoord e avendo collaborato in passato anche con Newcastle, Aston Villa, Genoa e Bayer Leverkusen. La sua filosofia punta su un prodotto tecnico di fascia premium e su una distribuzione italiana ancora maggiormente legata ai canali digitali e ai rivenditori. Non risultano al momento trattative avanzate, ma il profilo appare compatibile con una possibile strategia di espansione commerciale della Lazio. Joma resta quindi tra le alternative, Umbro rappresenta la suggestione legata alla storia, mentre Castore è una pista da seguire con particolare attenzione.

Fonte: Lazio,

Articoli correlati

Immagine news 1
Lazio, Gattuso: "Pellegrini reintegrato e partirà con noi. Taylor sta facendo molto bene"
Immagine news 2
Juventus, Cambiaso rilancia la sua candidatura: Spalletti studia un nuovo ruolo per l'esterno
Immagine news 3
Lazio, Gattuso: "Penso che con me in questi anni da allenatore non tutti sono stati onesti"

Altre notizie Serie A

Oggi
Immagine news 1
16:45 Serie A
Genoa, crolla l'impero dell'ex proprietà 777 Partners: Josh Wander si dichiara colpevole
Immagine news 2
16:38 Serie A
Torino, il Filadelfia compie 100 anni: oggi porte aperte per le celebrazioni, tante le iniziative
Immagine news 3
16:28 Serie A
Stankovic para il rigore a De Bruyne: il Venezia resta avanti 1-0 sul Napoli al 67'
Immagine news 4
16:23 Serie A
La Lazio cerca un nuovo sponsor tecnico: la maglia potrebbe parlare inglese
Immagine news 5
16:19 Serie ALive TMW
Live TMWJuventus, Spalletti: “La Lazio è una squadra pericolosissima”
Immagine news 6
16:15 Serie A
Udinese, Runjaic su Okoye: "Ha preso una decisione che ha portato a un gol subito"
Immagine news 7
16:14 Serie A
Lampo di Adams: Venezia in vantaggio a sorpresa sul Napoli al 49'
Immagine news 8
16:08 Serie A
Lazio, Gattuso: "Pellegrini reintegrato e partirà con noi. Taylor sta facendo molto bene"
Immagine editoriale di Niccolò Ceccarini
Juventus, possibile un tentativo per Balogun già a gennaio ma resta viva l’ipotesi Sorloth. Roma sempre al lavoro per l’esterno. Non solo Endrick: Gomes e Kvernadze le alternative. E per il futuro spunta l’ipotesi Banjaqui
Primo piano
Immagine top news n.0 Raimondo incanta la Serie A e si racconta: "Da piccolo simpatizzavo Napoli, amavo Cavani"
Immagine top news n.1 Como, Fabregas sulle condizioni di Diao: "Fuori 2-3 settimane, spero di averlo con l'Inter"
Immagine top news n.2 Lazio, Gattuso: "Penso che con me in questi anni da allenatore non tutti sono stati onesti"
Immagine top news n.3 Ferguson ritrova l'Inter: nel 2024 fu ad un passo, oggi è un giocatore del tutto diverso
Immagine top news n.4 Milan, l'ex Conceicao: "Non c'erano le condizioni ideali. Di Cardinale neanche il numero"
Immagine top news n.5 Retroscena Frattesi: in estate ci aveva provato la Juventus, ma lui ha scelto la Lazio
Immagine top news n.6 Probabili formazioni Serie A, le ultime sulla 7ª giornata di campionato
Immagine top news n.7 Cisse come Tresoldi? Quasi snobbato dalla Nazionale. E a un passo dal PSV Eindhoven a gennaio
TMW Podcast
Immagine box news Podcast TMW Il miglior acquisto è stato ripescato dal dimenticatoio. Gattuso e un nuovo Belahyane
APP TMW
Immagine news podcast n.1 Venezia, Nicola e l'obiettivo "equilibrio". Ciò che manca a Napoli e Inter: il punto di Gianluca Di Marzio
Immagine news podcast n.2 Duro, forte, cattivo: De Rossi non sapeva di avere il centravanti ideale
Immagine news podcast n.3 Il Napoli è già a fine ciclo e Allegri non è più da Champions?
Immagine news podcast n.4 Il prossimo allenatore (e giocatori) del Como li deciderà "il consiglio". Come funziona?
TMW Radio Sport
Immagine news Serie A n.1 Inter, Roma, Napoli e Como: chi rischia di più nel weekend secondo gli ospiti
Immagine news Serie A n.2 Braglia: "Inter, ecco perché devi continuare a puntare su Martinez"
Immagine news Serie A n.3 Bonanni sulla Roma: “La gara con il Real deve dare più certezze che insicurezze”
Serie A
Immagine box news Serie A Genoa, crolla l'impero dell'ex proprietà 777 Partners: Josh Wander si dichiara colpevole
Immagine box news Serie A Torino, il Filadelfia compie 100 anni: oggi porte aperte per le celebrazioni, tante le iniziative
Immagine box news Serie A Stankovic para il rigore a De Bruyne: il Venezia resta avanti 1-0 sul Napoli al 67'
Immagine box news Serie A La Lazio cerca un nuovo sponsor tecnico: la maglia potrebbe parlare inglese
Immagine box news Serie A Juventus, Spalletti: “La Lazio è una squadra pericolosissima”
Immagine box news Serie A Udinese, Runjaic su Okoye: "Ha preso una decisione che ha portato a un gol subito"
Serie B
Immagine box news Serie B Da Hellas-Catanzaro a Samp-Arezzo: le formazioni ufficiali della 7ª giornata di Serie B
Immagine box news Serie B Serie B, 7ª giornata: i risultati parziali dei match delle 15. Modena sotto a Carrara
Immagine box news Serie B Benevento, Prisco: "Per continuare così serve divertirsi e restare uniti"
Immagine box news Serie B Vicenza, Gallo: "Pronti a fare battaglia per prendere punti"
Immagine box news Serie B Hellas Verona, distorsione al ginocchio con interessamento del collaterale per Cerbone
Immagine box news Serie B Da Hellas-Catanzaro a Mantova-Palermo, i convocati per la 7ª giornata di Serie B
Serie C
Immagine box news Serie C Giugliano, esonerato il tecnico Raffaele Di Napoli. Via anche il vice Tatomir
Immagine box news Serie C Serie C, 10ª giornata: i risultati dei match delle 14:30. Bene la Reggiana. Inter ko interno
Immagine box news Serie C Grosseto, Vetrini dopo il 4-4 di Livorno: "È stato uno spot per il calcio"
Immagine box news Serie C Giugliano, Di Napoli verso l’addio: intesa per la risoluzione, si cerca il sostituto
Immagine box news Serie C Serie C, 10ª giornata: i risultati al 45' delle gare delle 12:30. Inter sotto col Monopoli
Immagine box news Serie C Livorno, Lucarelli dopo il pari col Grosseto: "Quattro gol incassati in casa sono troppi"
Pronostici
Immagine box news Pronostici Quote risultato esatto Roma-Genoa
Immagine box news Pronostici Quote risultato esatto Bologna-Inter
Immagine box news Pronostici Quote risultato esatto Celta Vigo-Juventus
Calcio femminile
Immagine box news Calcio femminile Serie A Women, 3ª giornata: Sassuolo-Napoli Women 1-4. Primo successo azzurro
Immagine box news Calcio femminile Serie A Women, il programma della 3ª giornata: le big tutte in campo di domenica
Immagine box news Calcio femminile European Golden Girl, le dieci candidate: ci sono Galli e Gallo a rappresentare l'Italia
Immagine box news Calcio femminile La nuova vita di Daniela Sabatino: sarà capo delegazione dell'Italia under 23 femminile
Immagine box news Calcio femminile Play off per il Mondiale: decise le date di Finlandia-Italia. Si giocherà l'1 e il 5 dicembre
Immagine box news Calcio femminile Missione compiuta per l'Italia U17: staccato il pass al Round 2 di qualificazione all'Europeo
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3 Erasmo Iacovone, la storia del Maradona di Taranto
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3 Ezio Sella: Fiorentina, Roma, Totti e una carriera da "vice" di grandi allenatori
Sportissimo
Immagine news L'Angolo di Sportissimo n.3 Dalla Premier League a Rossi-Márquez, passando per l’Inter e Cacciatore: è online Sportissimo N.2
Immagine box news Accadde Oggi... Accadde Oggi...
17 ottobre 1926, il Napoli segna il suo primo gol di sempre in campionato. A firma Innocenti
Immagine box news Fantacalcio Fantacalcio, 4 giocatori da evitare per la 7ª giornata
Sportissimo
Newsticker
12/10 La Lazio raggiunge in vetta l’Inter. Milan e Juve non decollano
10/10 Cristiano Ronaldo sospeso dalla nazionale portoghese dopo l’addio al ritiro
10/10 Friedkin rivende l’Everton dopo soli due anni
09/10 Wanda Nara, niente assegni dall’ex marito Mauro Icardi
06/10 Figc: Malagò commissario e nuove elezioni entro il 31 gennaio