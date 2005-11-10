La Lazio cerca un nuovo sponsor tecnico: la maglia potrebbe parlare inglese

La Lazio guarda già al futuro per quanto riguarda lo sponsor tecnico che dovrà raccogliere l'eredità di Mizuno. Il Messaggero ha rilanciato nelle ultime ore il nome di Joma, ma tra le ipotesi prende corpo anche quella di un'azienda internazionale intenzionata a rafforzare la propria presenza commerciale in Italia attraverso un club riconoscibile come quello biancoceleste. In questo scenario l'attenzione si sposta soprattutto verso l'Inghilterra, con Umbro e Castore tra i marchi da tenere sotto osservazione.

Lazio, la suggestione Umbro e il richiamo della storia

Un eventuale ritorno di Umbro avrebbe inevitabilmente un forte valore simbolico. Il marchio inglese ha già vestito la Lazio tra il 1969 e il 1971 e successivamente dal 1989 al 1998, accompagnando anche gli anni di Signori e Boksic fino alla Coppa Italia conquistata con Eriksson. Oggi Umbro mantiene una dimensione internazionale e può vantare partnership con club come West Ham e Ipswich Town. Il legame con il passato biancoceleste rende dunque questa pista particolarmente affascinante, anche se il marchio dispone già di una propria presenza distributiva sul mercato italiano.

Castore è la pista da tenere d'occhio per il dopo Mizuno

Il nome che sembra però adattarsi maggiormente agli indizi raccolti è quello di Castore. Fondato nel 2015, il marchio britannico ha costruito rapidamente una presenza nel calcio internazionale, vestendo tra le altre Everton, Athletic Bilbao, Bruges e Feyenoord e avendo collaborato in passato anche con Newcastle, Aston Villa, Genoa e Bayer Leverkusen. La sua filosofia punta su un prodotto tecnico di fascia premium e su una distribuzione italiana ancora maggiormente legata ai canali digitali e ai rivenditori. Non risultano al momento trattative avanzate, ma il profilo appare compatibile con una possibile strategia di espansione commerciale della Lazio. Joma resta quindi tra le alternative, Umbro rappresenta la suggestione legata alla storia, mentre Castore è una pista da seguire con particolare attenzione.