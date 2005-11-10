Lazio, è iniziata la conferenza stampa di Gennaro Gattuso

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Lazio, è iniziata la conferenza stampa di Gennaro GattusoLive TMW
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Lorenzo Beccarisi
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Oggi alle 23:40Serie A
autore Lorenzo Beccarisi
24.10.2026 23:40Serie A
La Lazio trova la settima vittoria nelle prime otto giornate battendo 2-1 il Parma grazie alla rete di Kenneth Taylor e l'autogol di Diego Carlos
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22.45 - La Lazio ottiene la settima vittoria nelle prime otto giornate battendo 2-1 il Parma di Alberto Gilardino. Decidono la rete di Taylor e l'autogol di Diego Carlos, con l'olandese che diventa l'undicesimo marcatore stagione dei biancocelesti. Tra pochi minuti il tecnico della Lazio Gennaro Gattuso interverrà dalla sala stampa dello Stadio Olimpico. Segui la diretta testuale su TUTTOmercatoWEB.
23.40 - È iniziata la conferenza stampa di Gennaro Gattuso.
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