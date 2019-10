© foto di Massimiliano Vitez/Image Sport

Joaquin Correa, attaccante della Lazio, ha così parlato a Sky Sport all'intervallo della partita in casa della Fiorentina, da lui aperta e ora sull'1-1: "Sicuramente il vantaggio era giusto, forse anche il 2-0. Peccato perché l'azione del gol loro forse è stata l'unica, c'è un po' do amarezza. La dedica della rete era per la mia famiglia e la mia fidanzata, che anche nel momento difficile che ho avuto tempo fa mi sono stati vicini".