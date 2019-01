La Lazio non ha dubbi: il centrocampista classe '98 Bruno Jordao e l'esterno d'attacco classe 2000 Pedro Neto saranno riscattati. Come informa Radiosei, esclusa una sciagurata retrocessione del club biancoceleste (questo il termine fissato per il mancato riscatto), il prossimo giugno dovranno essere infatti versati al Braga i restanti 10 milioni per l'acquisto a titolo definitivo dei due giovani calciatori. Per nessuno dei due è ancora arrivato l'esordio in prima squadra.