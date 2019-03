Fonte: lalaziosiamonoi.it

Il sindaco di Roma Virginia Raggi, ospite degli studi di Radiosei, ha parlato della Lazio e della possibilità da parte dei biancocelesti di avere uno stadio di proprietà: “Sono in attesa del presidente e di una sua formula. L’ho incrociato, ho provato a sponsorizzare un’idea, quella del Flaminio, un sogno per tanti laziali. Ce lo auguriamo tutti. Quando Lotito vorrà formulare una proposta, sono pronta ad accoglierla e analizzarla. Sono in attesa. Anzi, in trepidante attesa. Ripeto, in qualche incontro ufficiale, in via informale, gli ho detto di pensare al Flaminio. Fino ad ora non ho mai avuto una proposta. La sede del Comune è nota. Se mi sento con lui? No. Nessun invito ufficiale. O meglio, c’è stato un invito prima del derby per visitare il centro sportivo di Formello, poi annullato per il momento