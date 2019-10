Lazio, le cifre del riscatto di Wallace: Braga dovrebbe pagare 25 mln

© foto di Federico Gaetano

Lo scorso 3 settembre lo Sporting Braga ha prelevato dalla Lazio il difensore brasiliano Wallace, con il club biancoceleste che aveva comunicato: "La S.S. Lazio comunica di aver ceduto temporaneamente, sino al 30 giugno 2020, i diritti alle prestazioni sportive del calciatore Wallace Fortuna dos Santos allo Sporting Clube de Braga. A quest'ultima società è stata riconosciuta l'opzione per acquisire definitivamente i diritti sportivi del calciatore".

Oggi, a più di un mese di distanza, A Bola ha svelato la cifra del riscatto: i club l'hanno fissata a 25 milioni di euro e il quotidiano portoghese ha commentato che la cifra non è assolutamente nei parametri del club lusitano e che per questo motivo non si tratterebbe altro che di un prestito, per permettere al giocatore di giocare con continuità per poi far ritorno alla Lazio.