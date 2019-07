Lazio, Llorente entra nella lista di Tare. Aspettando novità da Caicedo

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Spunta il nome di Fernando Llorente per l'attacco della Lazio, a caccia di un profilo per completare il reparto. Secondo quanto riferito dall'edizione odierna de Il Messaggero, lo spagnolo - al momento svincolato dopo l'esperienza al Tottenham - è finito nella lista di Tare in attesa di capire quale sarà il futuro di Caicedo, che ancora deve rinnovare.