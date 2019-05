Lazio, Luis Alberto e un'assenza che sa già di addio. Out contro il Torino

Nostalgia canaglia per Luis Alberto. Il fantasista spagnolo della Lazio, riporta Il Messaggero, non ha mai nascosto negli ultimi tempi di voler ritornare al Siviglia. E sarebbe già in Spagna, per prendersi qualche giorno di relax con la famiglia al mare. Da escludere che venga convocato contro il Torino per l'ultima in casa, ma in molti a Formello, scrive il quotidiano, iniziano a interrogarsi su questa assenza e le sue giustificazioni. Monchi sarebbe pronto ad accoglierlo, ma c'è da convincere Lotito: il patron non ha intenzione di svendere i suoi gioielli.